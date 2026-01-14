La agrupación de K-pop Blackpink lanzará en febrero su primer álbum en más de tres años

YG anunció el regreso a través de un video publicado en YouTube y otros medios sociales, en el que solo aparece la fecha del lanzamiento y el nombre del álbum 'Deadline', homónimo a su actual gira mundial que cierra este mes en Tokio y Hong Kong.

El lanzamiento de 'Deadline' se pospuso de 2025 a este año. En julio pasado lanzaron su exitoso sencillo 'Jump', pero desde finales de 2022 se habían centrado más proyectos de solistas, como 'Eyes Closed', de Jisoo y el artista británico Zayn Malik, lanzada en octubre.

"Agradecemos sinceramente a los fans por su paciencia durante la larga espera", dijo YG, citada por la agencia local de noticias Yonhap, prometiendo recompensar a los fanes con "música de alta calidad".