La Policía brasileña lanza otra operación contra exdirigentes del Banco Master por fraude

Los agentes cumplieron 42 órdenes de búsqueda y registro en propiedades ubicadas en cinco estados del país y ligadas a los exdirigentes del banco, cuyo dueño, Daniel Vorcaro, está en el centro de las investigaciones por la emisión de títulos de crédito falsos.

Además, la Corte Suprema determinó el bloqueo de 5.700 millones de reales (unos 1.050 millones de dólares o 908 millones de euros) en bienes y valores, con el fin de asegurar "la recuperación de activos", según un comunicado de la Policía.

En la primera fase de la operación, lanzada en noviembre, ya fueron bloqueados 12.200 millones de reales (2.301 millones de dólares), además de incautarse vehículos de lujo, obras de arte, relojes de alto valor y dinero en efectivo.

En esa fase, Vorcaro fue capturado en el aeropuerto de Guarulhos de São Paulo, cuando intentaba salir del país en un avión privado, y pasó varios días detenido, antes de ser liberado bajo medidas cautelares como el uso de una tobillera electrónica.

Las acciones policiales interrumpieron la venta del Banco Master a un consorcio liderado por el grupo brasileño Fictor Holding Financier.

Las investigaciones comenzaron en 2024 a solicitud de la Fiscalía General, que pidió indagar la posible fabricación de carteras de crédito sin respaldo real.