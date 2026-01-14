Libertad provisional para la dueña del bar incendiado el 1 de enero en Crans Montana

El Tribunal de Medidas Coercitivas cantonal ha prohibido a la copropietaria salir del territorio suizo y la obligación de presentarse diariamente en una comisaría de policía, indicó la instancia judicial en un comunicado.

Además, Moretti deberá depositar todos sus documentos de identidad y de residencia ante el Ministerio Público, y tendrá que pagar una fianza "adecuada" cuyo monto aún no ha sido fijado y "se determinará posteriormente", agregó el comunicado del tribunal.

Su marido, Jacques Moretti, permanece en detención provisional, dictada el lunes por el mismo tribunal, que sin embargo dejó abierta la puerta a que también sea puesto en libertad bajo fianza si así lo estima la Fiscalía.

Las medidas cautelares al matrimonio se han impuesto ante el riesgo de fuga de ambos, según indicó el tribunal valesano.

El dueño del establecimiento siniestrado fue detenido el viernes 9 de enero, al término de una audiencia convocada por la Fiscalía dentro de la investigación penal abierta tras la tragedia, mientras que su esposa pudo abandonar la sede judicial al término de los interrogatorios.

Ambos son investigados por posibles delitos de homicidio, incendio y lesiones corporales por negligencia.

En la tragedia de la estación alpina de Crans Montana resultaron heridas 116 personas, la gran mayoría con quemaduras graves, mientras que la mitad de los 40 fallecidos eran menores de edad.

Según los indicios reunidos, el fuego se originó a partir de las chispas de bengalas adheridas a botellas, que encendieron la espuma insonorizante que cubría el techo, la cual a la vez provocó la propagación casi inmediata de las llamas en el local.