Libertarios chilenos declinan formar parte del futuro Gobierno del ultraderechista Kast

"El diseño político escogido nos aleja de la posibilidad de incidir en aquellas áreas en las que construimos nuestra oferta programática. Podemos ser un mejor aporte desde una posición de responsabilidad e independencia", dijo en un comunicado la directiva nacional de la formación política.

Fuentes del partido confirmaron a EFE que la decisión de no integrar el gabinete de Kast "no implica oposición" al próximo Ejecutivo.

El PNL, fundado hace justo un año y considerado más extremo que el Partido Republicano de Kast, aseguró en el mismo comunicado que su "deber es servir a los intereses superiores de la patria, defender los valores que están consagrados en nuestra declaración de principios y hacer todos los aportes que consideramos correctos al próximo Gobierno".

Kaiser, que fue una de las sorpresas de las pasadas elecciones al quedar cuarto con el 13,9 % de los votos, ya anunció el lunes que no iba a ser ministro en la futura Administración de Kast y que los próximos años se centrará en "consolidar las estructuras internas" de su partido.

El libertario también reconoció en la misma rueda de prensa que había "incomodidad" en su partido porque Kast aún no les había comunicado el diseño de su futura Administración y el reparto de cargos entre los distintos partidos de derecha y extrema derecha que le apoyaron en las elecciones de diciembre.

"Reconocemos la autonomía y el derecho del presidente electo para diseñar su equipo de Gobierno y le deseamos éxito a él y a su gabinete, puesto que de ello depende el futuro de Chile", añadió este miércoles la dirección del partido, que obtuvo ocho diputados y una senadora en las pasadas elecciones.

Antiguo aliado del presidente electo y con un discurso más bronco y extremo, Kaiser abandonó el Partido Republicano para formar el suyo propio hace un año.

A diferencia de Kast, que en la campaña buscó mostrarse más moderado para no perder votos del centro, Kaiser reivindica sin complejos la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y la llamada 'batalla cultural' en cuestiones como el aborto, el matrimonio igualitario o la eutanasia.

Kast, abogado ultracatólico de 59 años, se convertirá el próximo 11 de marzo en el noveno presidente de Chile desde el retorno a la democracia y en el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder desde la dictadura.

Está previsto que Kast anuncie su gabinete la próxima semana, en el que previsiblemente habrá figuras de su partido y también de la coalición de derecha tradicional Chile Vamos, que le apoyó en la segunda vuelta de diciembre contra la izquierdista Jeannette Jara.