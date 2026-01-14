Powell envió en julio al Senado detalles de la reforma de la Reserva Federal, según FT

El periódico apunta que la existencia de este documento, al que ha tenido acceso, debilitaría las acusaciones del Gobierno de Donald Trump, que le investiga por supuestamente engañar al legislativo estadounidense sobre el alcance y el coste de las obras.

El pasado viernes, Powell denunció ser víctima de "intimidación" por parte del presidente y su Administración, que le reprochan no bajar más los tipos de interés, después de que el Departamento de Justicia entregara una citación y amenazara con una acusación penal relacionada con su testimonio del 25 de junio ante el Senado en relación a las citadas reformas.

Según el FT, la misiva fue remitida al comité bancario de la cámara alta del Congreso estadounidense el 14 de julio, días después de que el jefe del banco central compareciera ante ese órgano para explicar los sobrecostes del proyecto -cercanos a los 700 millones de dólares-, aprobado inicialmente en 2017 y cuya finalización está prevista para el próximo año.

Powell explicó entonces que el incremento del coste obedece a "diversos factores", entre ellos el encarecimiento de materiales, equipos y mano de obra, así como a problemas no previstos en los edificios, como la presencia de amianto.

En la carta, dirigida al presidente del comité, el republicano Tim Scott, y a la senadora demócrata Elizabeth Warren, el responsable de la Fed subraya que la institución ha hecho "todo lo posible" por mantener informado al Congreso sobre la evolución de las obras.

"El consejo considera de la máxima importancia ofrecer transparencia en sus decisiones y rendir cuentas al público a través del Congreso", escribió Powell.

Diez días después de enviar la carta al Senado, el 24 de julio, el directivo acompañó a Trump, al senador Scott y a otros altos cargos de la Casa Blanca en una visita a las obras de la sede del banco central, apunta el diario.

El FT recuerda que la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, que dirige la investigación, ha asegurado que solicitó en varias ocasiones información relacionada con el testimonio de Powell sin obtener respuesta.

El martes, un grupo de gobernadores de bancos centrales de todo el mundo, entre ellos del Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo, expresaron en un comunicado conjunto su apoyo a Powell y a la Reserva Federal estadounidense, subrayando la importancia de que puedan actuar con independencia.