Trump dice que ha sido informado de que "las matanzas en Irán están cesando"

"Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando. Han cesado, y no hay planes para ejecuciones", afirmó el mandatario en la apertura de un acto celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump, que ha amenazado con responder militarmente a la respuesta del régimen Ayatolá para con las protestas, había indicado el martes que emprendería "una acción muy contundente" si Teherán opta por ejecutar a muchos detenidos, tal y como han denunciado diversas ONGs en un momento marcado por el apagón informativo en el país persa.

El presidente estadounidense dijo hoy que la información se la habían brindado "fuentes muy importantes" y que le queda averiguar si la información es correcta.

El republicano insistió en el Despacho Oval en que "hoy iba a ser el día de las ejecuciones" y que "si suceden, todos estaremos muy molestos".

Ese comentario de Trump podría hacer referencia en concreto a alertó a Erfan Soltani, un hombre detenido el 8 de enero que según la ONG Iran Human Rights estaba previsto que fuese ejecutado hoy.

Esta misma organización elevó este martes a al menos 3.428 el número de manifestantes muertos en los 18 días de protestas antigubernamentales impulsadas por el deterioro de las condiciones económicas en el país o la depreciación del Rial.

Las autoridades iraníes también respondieron hoy a las múltiples amenazas de Trump, con el ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, insistiendo en que su país atacará bases estadounidenses en la región si Washington lanza una ofensiva contra la nación persa.