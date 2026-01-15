Argentina aprueba requisitos fitosanitarios para ingreso de banano peruano a su territorio

El Ministerio señaló en un comunicado que, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), se logró la apertura del mercado argentino, con más de 45 millones de potenciales consumidores, para la exportación del banano fresco peruano, en una decisión que fue calificada como "una excelente noticia para el agro nacional" por el ministro Vladimir Cuno.

"Este logro refleja el compromiso del Gobierno por seguir abriendo nuevos mercados, respaldados en el trabajo técnico del Senasa, en beneficio directo de los productores, especialmente de la agricultura familiar”, sostuvo el ministro.

El avance fue el resultado de un proceso iniciado en junio de 2024, cuando el Senasa remitió la información técnica requerida para dar inicio al Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), a solicitud de los exportadores peruanos.

"Tras un riguroso trabajo de evaluación y negociaciones técnicas bilaterales, las autoridades fitosanitarias de ambos países alcanzaron un acuerdo sobre los requisitos para el ingreso del banano peruano al mercado argentino", acotó el Midagri.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Confirmó que la autoridad fitosanitaria de Argentina ya habilitó oficialmente los requisitos de este tipo en su portal institucional, con lo que se formalizó el acceso del producto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según lo establecido, los envíos de banano peruano a Argentina deberán contar con la Autorización Fitosanitaria de Importación (Afidi), el Certificado Fitosanitario de Exportación, y estar libres de las plagas Opogona sacchari, Aspidiotus destructor y Selenaspidus articulatus.

La jefa del Senasa, Vilma Gutarra, destacó que, de esa manera, "Argentina se suma a una cartera de destinos que confían en la sanidad agraria" de los productos peruanos.

El banano producido en Perú cuenta con acceso a 21 destinos internacionales y es cultivo principalmente en las regiones norteñas de Piura, Tumbes y Lambayeque.

Durante 2025, el país exportó más de 127.000 toneladas de banano, con lo que el promedio anual entre 2020 y 2025 de estas exportaciones fue de 135.447 toneladas, enviadas hacia mercados "altamente exigentes" como Países Bajos, Estados Unidos, Italia, Bélgica, Corea del Sur y Japón, remarcó el Ministerio.