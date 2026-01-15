Aumentan las violaciones a libertad de prensa en Nicaragua, con 115 en el 2025, dice ONG

Estas cifras fueron publicadas en un informe anual este jueves por la Fundación, que precisó que las violaciones registradas a lo largo del 2025 incluyeron agresiones verbales, escritas y digitales, las cuales constituyen el 74 % del total; y discursos de estigmatización (13 %) desde instancias oficiales y paraestatales.

También violencia mediante el uso de la tecnológica digital, que representó el 7 % de los casos; desplazamiento forzado (2 %); uso abusivo del poder estatal (2 %); detenciones arbitrarias (1 %) y agresiones físicas (1 %).

"En el entorno digital, las redes sociales y la página web del medio El 19 Digital, continuaron siendo utilizadas como espacios de intimidación, amenaza y deslegitimación del trabajo informativo, consolidándose como uno de los principales escenarios de ataque contra la prensa independiente", señaló el informe, de 30 páginas.

La FLED dijo que en este contexto, "el exilio continuó siendo una de las consecuencias más graves de la persecución contra la prensa independiente" con "al menos 26 periodistas nicaragüenses obligados a abandonar el país para proteger su vida e integridad" el año pasado.

"En al menos cuatro de estos casos, la Dirección General de Migración y Extranjería negó el ingreso al país a periodistas que regresaban de viajes al exterior, dejándolos en condición de apatridia de facto", aseguró la ONG.

También, agregó que la cifra acumulada de periodistas nicaragüenses en el exilio asciende ya "a 309 personas, entre directores, redactores, editores, fotógrafos y otros trabajadores de medios de comunicación", desde que estalló la crisis sociopolítica en el 2018.

La ONG nicaragüense con sede en Costa Rica, destacó que la disminución de las fuentes de cooperación colocó a numerosos periodistas en la necesidad de complementar el ejercicio informativo con otras actividades laborales, con efectos directos en la salud por el exceso de trabajo.

"A pesar de este escenario adverso, la FLED reconoce y destaca el compromiso, la persistencia y el profesionalismo de los medios de comunicación y periodistas independientes que, tanto desde Nicaragua como desde el exilio, continúan informando a la ciudadanía. Su labor se sostiene en condiciones de alta presión, inseguridad y precariedad, y constituye un esfuerzo fundamental en favor de la ciudadanía", agregó.