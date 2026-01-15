Dos personas sin hogar mueren congeladas en Viena

El diario local 'Heute' informó en primer lugar de los fallecimiento y después los confirmó Caritas, según recoge este jueves la radio pública ORF.

El primer fallecimiento se produjo el sábado en el barrio de Floridsdorf, cuando un equipo de trabajadores sociales de Caritas encontraron a un hombre en estado crítico, apenas consciente y con una fuerte hipotermia.

Pese a ser trasladado a un hospital su estado era tan grave que no respondió a las operaciones de reanimación y falleció.

El segundo suceso ocurrió el pasado domingo, cuando otro equipo de atención de la ONG halló a un hombre inconsciente en un parque del barrio vienés de Favoriten.

Al comprobar que no respondía, los trabajadores sociales avisaron a los servicios de emergencia y, junto con agentes de policía, intentaron reanimarlo, pero los sanitarios solo pudieron certificar la muerte.

Caritas, que tiene equipos para atender en la calle a personas sin techo y albergues para pasar la noche, señaló que la ola de frío de las últimas semanas ya había provocado en Viena "varios casos" de hipotermias peligrosas y expresó su consternación por las muertes.

Caritas recordó que cuenta con una línea de teléfono y una aplicación que funcionan las 24 horas para avisar cuando se detecta a alguien durmiendo en la calle en condiciones peligrosas, y pidió redoblar la atención en estos días de nieve y temperaturas bajo cero.

Según datos de esta ONG, en lo que va de invierno han recibido 8.000 llamadas, lo que ha permitido actuar junto a los servicios de emergencia y la policía para salvar vidas.

Según Caritas hay suficiente espacio en los albergues y el Ayuntamiento de Viena habilitó además de forma reciente 40 camas adicionales para responder a la actual ola de frío.