El principal aeropuerto de Panamá movilizó récord de 20,9 millones de pasajeros en el 2025

En 2024, Tocumen había registrado 19,2 millones de viajeros movilizados, precisó un comunicado oficial, por lo que el resultado del 2025 supone un alza del 8,8 % .

En 2025, Tocumen registró 2.831.531 viajeros desembarcados que ingresaron a la ciudad de Panamá, un incremento del 5 % o 145.880 personas adicionales respecto al año previo, de acuerdo con los datos oficiales.

En ese mismo período, los viajeros que salieron del país totalizaron 2.916.512, lo que representa un crecimiento del 3 % o 86.408 personas más que en 2024.

En cuanto a la operación aérea, Tocumen acumuló 166.448 movimientos de aterrizaje y despegue durante 2025, un aumento del 9 % frente al año anterior, de los cuales el 89 % correspondió a vuelos comerciales, el 7 % a carga, el 2 % a aviación general y el 2 % restante a operaciones técnicas, chárter, militares y otras.

El año pasado operaron en Tocumen 17 aerolíneas comerciales de pasajeros y 28 aerolíneas de carga, conectando a Panamá con 97 destinos internacionales, "lo que amplió y consolidó su integración con los principales mercados de Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, el Caribe y Europa".

"El sector de carga aérea alcanzó otro hito histórico. Durante 2025 se movilizaron 248.455 toneladas métricas, un crecimiento del 15 % respecto al año anterior (31.801 toneladas adicionales), reafirmando a Tocumen como un nodo logístico clave en la región". indicó la administración de la terminal aérea.

Tocumen también fue reconocido en el 2025, por segundo año consecutivo, como "el Aeropuerto Mediano Más Puntual del Mundo" por Cirium, empresa global especializada en datos y análisis de la industria de la aviación y los viajes, que le otorgó una tasa de puntualidad del 93,34 %.

"Cerramos un año excepcional. Los récords en pasajeros, operaciones y carga, junto con ser nuevamente el aeropuerto mediano más puntual del mundo, reflejan el trabajo de una comunidad aeroportuaria comprometida con Panamá. Esta combinación de crecimiento y eficiencia impulsa el turismo, fortalece nuestra competitividad y consolida el papel de Tocumen como la puerta de conexión más importante de Latinoamérica", declaró el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco.