Ministra española, escéptica ante envío de tropas españolas a Ucrania y un acuerdo de paz

Robles destacó el "clarísimo apoyo" de España a Ucrania en estos casi cuatro años de guerra, como prueba, por ejemplo, la formación de más de 8.000 combatientes ucranianos, durante su intervención en un debate sobre la inversión en Defensa dentro de la 16 edición del Spain Investors Day.

Pero, en un momento de negociación para una posible paz, Robles se mostró "escéptica" porque ante los puntos que propone Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha adoptado una posición "intransigente".

A juicio de Robles, Putin no tiene voluntad de lograr la paz, por lo que manifestó: "a fecha de hoy, el escenario del envío de tropas españolas no podemos abordarlo, porque Putin no acepta tropas extranjeras en una posible misión de paz".

No obstante, si hay garantía de seguridad y de acuerdo de paz, España "se puede plantear" esa presencia, recalcó.

Durante el debate, Robles también se refirió al esfuerzo de España en inversión en materia de Defensa, pero reconoció que no podrá ser posible llegar al 5 % del PIBcomo pide la OTAN: "Muy pocos países de la OTAN, y me atrevo a decir que ni Estados Unidos, llegarán al 5 %".

Robles tachó de "viejunos" algunos discursos en contra del aumento del gasto en esta materia y calificó de "tibio" el papel de la Unión Europea al respecto.

"Necesitamos fuerzas armadas con medios, y si no tenemos autonomía estratégica ni invertimos para la disuasión, la Unión Europea desaparece", advirtió.

También destacó la necesidad de una industria europea de defensa, porque "no debemos estar siempre en manos de Estados Unidos", como pasa, por ejemplo, con las defensas antiaéreas.