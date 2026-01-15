Muchos iraníes se preguntan con incertidumbre qué decidirá Trump

¿Vienen los americanos?”, pregunta un vecino de Teherán a los corresponsales de EFE.

La pregunta se repite en un supermercado y en un café ante la incertidumbre que provocan las declaraciones de Trump y las últimas acciones de Estados Unidos en Venezuela, uno de los aliados de Irán.

Muchos iraníes temen una intervención estadounidense tras unas protestas que han desaparecido hace tres días, pero hay también quien no lo vería con malos ojos.

“Un bombardeo de Estados Unidos afectaría ahora más a las movilizaciones que a la República Islámica, porque la gente pensaría primero en salvar la vida de las bombas y las calles quedarían vacías”, comenta a EFE Reza, de 39 años, acerca de las protestas que comenzaron el 28 de diciembre.

La ama de casa de 41 años Marjan, en cambio, piensa que una intervención de Trump ayudaría a que se produjese un cambio político en Irán, algo que no sucederá, en su opinión, solo con protestas internas.

“En menos de una década hemos vivido cuatro olas de movilizaciones y todas han sido apagadas con una brutal represión. La gente por si sola no puede”, comenta Marjan, que dice estar conmocionada por la aparente alta cifra de muertos.

Según la ONG Irán Human Rights, con sede en Oslo, más de 3.400 personas perdieron la vida por la represión de las protestas, la mayoría el jueves y viernes pasados, cuando las manifestaciones llegaron a su punto más álgido y la mano dura también se intensificó.

Trump advirtió a Irán hace días de que no matara a los manifestantes o de lo contrarío recibiría un duro golpe cuando se habían contabilizado siete muertos, cifra que ha ido aumentando sin que se produzca una acción estadounidense.

Ayer, el presidente estadounidense puso una nueva línea roja y está vez advirtió contra la ejecución de manifestantes a la vez que aseguró que “va ayuda en camino”, algo que no explicó qué significa.

Estados Unidos bombardeó tres instalaciones nucleares durante la guerra de los 12 días entre Irán e Israel el pasado junio.

Las protestas estallaron en Irán hace 19 días impulsadas por la depreciación de la moneda nacional y fueron protagonizadas en su comienzo por los comerciantes de Teherán, pero pronto se expandieron a otros puntos del país y tomaron un tono político en contra de la República Islámica.

La República Islámica acusa ahora a mercenarios de Estados Unidos e Israel de provocar actos violentos en unas protestas que, según su versión, fueron pacíficas hasta el 8 de enero, aunque entonces ya se habían contabilizado muertos.

El acceso al internet global continúa cortado por séptimo día y solo es posible realizar llamadas internacionales de salida desde el martes en un país que ha recuperado casi toda la normalidad, con los negocios y bancos que estaban cerrados por unos días, ya operativos.

Sin embargo, aun se vive un ambiente de tensa calma por lo que pueda pasar en los próximos días y por lo que vaya a decidir Trump sobre Irán.