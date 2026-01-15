Putin confía en restablecer en un futuro las relaciones con la Unión Europea

"Quiero enfatizar que el diálogo y los contactos se redujeron al mínimo, tanto en el ámbito oficial, como en el empresarial y público, pero no por culpa nuestra", dijo el líder ruso al dirigirse a diez embajadores europeos que le entregaron hoy sus cartas credenciales en una ceremonia en la Sala de Alejandro del Gran Palacio del Kremlin.

Agregó que la interacción con Europa, otrora el mayor socio comercial de Rusia, se ha congelado en lo que respecta al diálogo sobre temas internacionales y regionales.

"Quiero creer que con el tiempo la situación cambiará y nuestros países volverán a una comunicación normal y constructiva basada en el respeto a los intereses nacionales y la consideración de las legítimas preocupaciones de seguridad", afirmó.

Putin enfatizó que las relaciones de Rusia con cada uno de los países cuyos embajadores estaban hoy presentes en la ceremonia, entre ellos Francia, Italia, Portugal, Suiza y República Checa, las relaciones bilaterales tienen "profundas raíces históricas y están llenas de ejemplos de asociación mutuamente beneficiosa y una enriquecedora cooperación cultural".

Se trata de la primera ceremonia de entrega de cartas credenciales de embajadores extranjeros a Putin en más de un año a la que asistieron más de 30 diplomáticos.

Entre ellos figuraron los embajadores de diez países europeos, así como los jefes de las legaciones diplomáticas de Cuba, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, a los que se les sumaron el nuevo embajador de Israel y el de Afganistán.