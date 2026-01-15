Termina operativo de rescate tras caída de grúa sobre tren con 32 fallecidos en Tailandia

Las autoridades de la provincia nororiental de Nakhon Ratchasima, donde tuvo lugar el accidente, han dado por concluido el operativo de emergencia, según confirmaron este jueves a EFE los equipos de rescate y publican medios tailandeses.

"Hay 32 fallecidos y 66 heridos en este momento, de los que 52 han sido dados de alta y 14 continúan hospitalizados", afirmaron estas fuentes, que añaden que hay tres personas desaparecidas, sopesándose que pudieran haber abandonado "la zona de la catástrofe por su propio medios".

El operativo de rescate finalizó en la noche del jueves a las 21:00 hora local (14:00 GMT), añadieron los equipos de rescate.

Mientras, dos personas murieron y una resultó herida después de que otra grúa que construía un puente elevado se desplomara este mismo jueves sobre una carretera a las afueras de Bangkok, confirmó a EFE la Policía.

Según informaron los equipos de rescate y bomberos de Tailandia, la grúa se desplomó alrededor de las 9:15 hora local (2:15 GMT) por motivos aún desconocidos en una construcción de la autovía de Rama II, en la provincia de Samut Sakhon, impactando a dos vehículos.

La Policía y las autoridades investigan ambos sucesos, que en el caso del desplome sobre el tren de pasajeros, los esfuerzos se centran en las tareas de limpieza y restauración de la línea ferroviaria, que podría tardar aún unos días más, señalan los equipos de rescate.

El accidente ferroviario se produjo ayer cuando una grúa que trabajaba en un proyecto para un tren de alta velocidad entre Tailandia y China cayó sobre un tren en movimiento a su paso por Ban Thanon Kot, en Nakhon Ratchasima, a unos 250 kilómetros de Bangkok.

El proyecto ferroviario que unirá la capital tailandesa con la ciudad china de Kunming, al suroeste del país, lo supervisa una subsidiaria de la estatal China Railway Group, según la página web del tren de alta velocidad.

Esta constructora china estuvo relacionada con la edificación del bloque que colapsó el pasado marzo en Bangkok a causa de un terremoto de magnitud 7,7 en Birmania, con al menos 89 fallecidos.

La Asociación de Ingenieros Estructurales de Tailandia atribuyó a "deficiencias de seguridad" el accidente y el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, urgió la víspera a poner en marcha una "investigación completa" del siniestro.

Los accidentes en proyectos de construcción son frecuentes en Tailandia debido en parte a la laxa aplicación de las normas de seguridad EFE