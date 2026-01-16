Italia pide a Rubio garantizar la seguridad de la región ártica en el marco de la OTAN

"Sobre Groenlandia, he reiterado la importancia de garantizar la seguridad de la región ártica en el marco de la OTAN", escribió Tajani en su cuenta de la red social X, en un mensaje que llega el mismo día en que Italia ha actualizado su política estratégica para el territorio ante la "creciente competencia" de otros actores.

Durante la conversación, Tajani destacó la intención de Italia de "dialogar con Estados Unidos y trabajar juntos en la crisis de Irán y en favor de la paz en Ucrania"

En cuanto a la situación internacional, también denatieron la crisis en Gaza, donde Tajani renovó el compromiso de Italia con la implementación de la segunda fase del plan de Estados Unidos, centrada en la ayuda humanitaria, la seguridad, la gobernanza y la reconstrucción de la región.

Además, Tajani confirmó su participación en la reunión de febrero en Washington sobre minerales críticos y expresó su agradecimiento a la Administración estadounidense por su "apoyo" a la liberación de Alberto Trentini y otros presos políticos italianos que permanecían en cárceles de Venezuela.

El Gobierno de Italia presentó este viernes un documento que actualiza su política en el Ártico, en el que expresa su voluntad de contribuir a la disuasión e insiste en la defensa colectiva y coordinada en el contexto de la OTAN y la UE, en un territorio de "creciente competencia" que debe ser considerado "prioritario".

El ministro de Defensa, Guido Crosetto, descartó la posibilidad de enviar tropas italianas a la operación militar propuesta por Dinamarca.

"No se trata de una competición para enviar soldados a todo el mundo; el nuestro es un enfoque racional. Pedimos a la OTAN que se coordine. Necesitamos unir, no dividir", afirmó.

Italia, que tiene estatus de observador en el Consejo Ártico desde 2013, reiteró en su documento que su participación en la OTAN y la UE constituye el principal eje de la política italiana para fortalecer la estabilidad regional y la seguridad colectiva, evitando dinámicas de escalada y promoviendo la cooperación en la región.