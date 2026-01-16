ONG pide la liberación de todas las personas "injustamente detenidas" en Venezuela

A través de su cuenta en X, subrayó que hasta las 15:46 hora local (19:46 GMT) aún permanecían sin ser liberados los periodistas Rory Branker, Leocenis García, Juan Francisco Alvarado y Juan Pablo Guanipa, este último dirigente político cercano a la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

Por su parte, el director vicepresidente de Foro Penal, ONG dedicada a la defensa de los presos políticos, informó que hasta las 17:00 hora local (21:00 GMT) de este jueves no ha registrado más excarcelaciones, tras una semana de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, diera el anuncio de las liberaciones.

Foro Penal registra 201 presos políticos excarcelados desde el 25 de diciembre hasta el pasado miércoles, mientras el Gobierno informó que son 406, aunque varias ONG afirman que estas cifras oficiales no se sostienen.

El martes, Rodríguez aseguró que había "listas" de excarcelaciones, aunque todavía no se han publicado, lo cual reclaman ONG, activistas, familiares y partidos políticos, que exigen las cifras y la divulgación de estos registros con detalles.

El mismo día, la organización Provea -dedicada a la defensa de los derechos humanos- afirmó que "continúan las dilaciones indebidas y los abusos autoritarios", lo que, consideró, impide la concreción de las liberaciones anunciadas.

Familiares de militares presos seguían exigiendo la noche de este jueves la excarcelación de sus parientes, a quienes consideraron como "los grandes olvidados" de Venezuela por tratarse de efectivos del Ejército, durante una vigilia a las afueras de la cárcel militar de Ramo Verde, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), donde estuvo preso el dirigente Leopoldo López.

"Los militares son los grandes olvidados en cuanto a negociaciones, excarcelaciones. Siempre salen civiles, gracias a Dios pueden regresar a sus hogares, pero los militares nunca son tomados en cuenta", subrayó a EFE Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Bandres, detenido en 2019.