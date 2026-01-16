Panamá registra 593 homicidios en 2025, un 2 % más que el año anterior

En la provincia de Panamá, donde está la capital, ocurrieron 257 homicidios, con un aumento del 20 % respecto al 2024, seguida de Colón con 121 (-2 %), el distrito de San Miguelito con 100 (+2 %), y la provincia de Panamá Oeste con 56 (-11 %).

En la gran mayoría de los asesinatos se usaron armas de fuego (87,4 %), seguido de arma blanca (7,3 %). El 93,6 % de las víctimas eran hombres, mientras que la edad preponderante fue entre 18 y 39 años.

Las autoridades panameñas sostienen que más del 70 % de los casos de homicidio en el país están relacionados con el crimen organizado, las pandillas y el tráfico de drogas.