Trinidad y Tobago asegura que EE.UU. no violó "ninguna ley internacional" en el Caribe

"Seguimos centrados en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y hoy no me disculpo por estar del lado de nuestro socio comercial más antiguo, el líder del mundo libre en este hemisferio. Hoy no me disculpo y estoy contenta", subrayó en una rueda de prensa Persad-Bissessar al resumir los logros de su Administración desde que asumió el cargo en abril del año pasado.

A su juicio, "no se infringió ninguna ley internacional cuando se sacó a esas personas en sus barcos, traficando, traficando con personas, drogas y niños, para combatir el crimen transnacional".

Estas declaraciones se produjeron después de que la oposición trinitense criticara el apoyo del Gobierno a Estados Unidos y denunciara que viola la ley internacional con sus ataques a embarcaciones en la región.

Trinidad y Tobago, país próximo a la costa venezolana, dio su respaldo al despliegue militar de EE.UU. en el Caribe, instaló un radar y recibió el jueves mismo dos aviones militares del país norteamericano, lo que despierta temores al uso del territorio de cara a alguna intervención en América Latina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

EE.UU. afirmó a principios de enero haber destruido al menos 35 embarcaciones y causado más de cien muertes en el Caribe y el Pacífico como parte de una ofensiva antidrogas que se prolongó durante los últimos cinco meses, y confirmó el último día del año un ataque contra tres lanchas que, al igual que las demás, vinculó con el narcotráfico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fue capturado en Caracas el pasado 3 de enero y llevado a bordo de un helicóptero que los trasladó al buque USS Iwo Jima, que se encuentra en el puerto de Ponce, en el sur de Puerto Rico.