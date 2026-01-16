Zelenski envía negociadores a EE.UU. y espera cerrar un acuerdo económico en Davos

“Si se finaliza todo, si la parte estadounidense acepta, porque por nuestro lado considero que está finalizado, es posible que se firme durante (el Foro de) Davos”, dijo Zelenski en una rueda de prensa conjunta celebrada en Kiev con el presidente checo, Petr Pavel, según informa la agencia pública ucraniana de noticias, Ukrinform.

Kiev anunció a principios de este mes que prepara con Estados Unidos, la Unión Europea y el resto de integrantes del G7 un ‘Plan de Prosperidad Económica’ que permitiría a Ucrania movilizar hasta 800.000 millones de dólares para reconstruir el país una vez termine la guerra.

“Esperamos obtener más claridad tanto sobre los documentos que hemos preparado con la parte estadounidense como sobre la respuesta de Rusia a todo el trabajo diplomático que se ha hecho y se sigue haciendo”, dijo también Zelenski.

Ucrania ha venido negociando desde finales del año pasado con Estados Unidos un plan de paz que de momento ha rechazado Rusia, garantías de seguridad para después de la guerra y el plan de recuperación económica que Zelenski espera firmar en Davos.

En la rueda de prensa con el presidente checo, Zelenski reconoció que Ucrania y Estados Unidos siguen teniendo desacuerdos en “ciertas cuestiones” abordadas en estos documentos.

La delegación ucraniana enviada a Estados Unidos por Zelenski también tratará con la administración de Trump la compra -con dinero de los socios europeos de Kiev- de más misiles antiaéreos Patriot y otros tipos de armamento para Ucrania.

El presidente ucraniano dijo sin dar más detalles durante la rueda de prensa con Pavel que Ucrania ha recibido este mismo viernes un importante paquete de defensa aérea.

Ucrania necesita reforzar sus defensas antiaéreas para hacer frente a ataques rusos como los dos bombardeos masivos a su sistema energético que este mes de enero han dejado sin luz y calefacción durante días a miles de ucranianos.