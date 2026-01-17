Agro español acoge pacto con Mercosur entre protestas y nuevos negocios con Latinoamérica

Las movilizaciones de los agricultores y de los ganaderos destacan entre las reacciones al acuerdo que se firma este sábado en Asunción, pero en la agroalimentación española hay empresas que ya están contando en sus planificaciones con la nueva situación con el bloque suramericano.

Grupos de agricultores y ganaderos se han echado a las calles desde la pasada semana, cuando se conoció la luz verde de Bruselas al acuerdo, con protestas que han colapsado el centro de ciudades del norte y bloqueado carreteras.

Este mismo viernes, centenares de tractores colapsaron el centro de la ciudad de Oviedo y de Burgos, en el norte, con las que las organizaciones agrarias quisieron mostrar su rechazo, considerando que el acuerdo va a traer "miseria" al campo español y va a inundar los mercados europeos con productos cultivados con insecticidas y otros químicos prohibidos en las fronteras de la UE.

Las organizaciones agrarias españolas han amplificado las movilizaciones contra el acuerdo -entre ellas la protesta de los agricultores de la UE del próximo martes en Estrasburgo (Francia) para pedir que la Eurocámara lo frente- y en España las tractoradas se extenderán de aquí a final de mes.

El sector primario critica la falta de reciprocidad del acuerdo, teme la competencia desleal y argumenta que es una prueba de los perjuicios de las políticas de la UE para el campo.

El acuerdo incluye concesiones a Mercosur en el vacuno, en las aves de corral, en el etanol y en el arroz; en cuanto a los productos que exporta España, supone un mejor acceso para sus vinos, bebidas, el aceite de oliva, el chocolate o los lácteos; la liberalización se producirá en plazos.

Por ello, desde la patronal española también ven oportunidades a corto, medio y largo plazo para bienes como cafés, whisky a granel o aditivos para piensos.

Desde el sector pesquero, detallan que a largo plazo se podría abrir mercado para especies que captura la flota española como la tintorera o el pez espada, pero consideran que el acuerdo no ha sido recíproco, porque la liberalización se ha limitado para productos como los del mejillón o los del atún.