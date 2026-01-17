Detienen a siete integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación en oeste mexicano

La Guardia Civil (Policía Estatal) informó que la operación se realizó el pasado viernes, en poblados del municipio de Huetamo, ubicado en la región de Tierra Caliente de Michoacán y colindante con el estado de Guerrero.

Agentes de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía del Estado y de la Guardia Civil, cumplimentaron órdenes de cateo en seis viviendas, donde existían indicios de operaciones del CJNG.

La Semar utilizó un helicóptero y dos vehículos tácticos blindados, para detectar posibles reacciones violentas de sicarios al servicio del crimen organizado.

Durante la operación, autoridades detuvieron a tres mujeres y cuatro hombres, a quienes se les decomisaron ocho armas de fuego de diversos calibres, cartuchos útiles y equipo táctico.

Las autoridades también incautaron 83 cajas, 26 bolsas y un costal con marihuana, 24 bolsas de plástico con metanfetamina, cinco animales en cautiverio y cuatro vehículos.

Familiares de los detenidos protestaron en el cuartel de la Guardia Civil de Huetamo, donde también opera el servicio telefónico de emergencias 911, lo que llevó a las autoridades presentes a utilizar gas lacrimógeno para dispersar a los inconformes.

Paramédicos locales atendieron a cuatro personas que resultaron intoxicadas por el gas, entre ellas una mujer embarazada que tuvo que ser trasladada a un hospital regional.

Autoridades han identificado que en Huetamo operan diversos carteles del narcotráfico, entre los que destacan el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el Cartel de Sinaloa (facción de Ismael Zambada "El Mayo", actualmente preso en Estados Unidos), entre otros.

En esta zona de Michoacán, la Fiscalía detectó que la célula del CJNG opera bajo las órdenes del presunto narcotraficante michoacano Audías Flores Silva Don Flores o El Jardinero", uno de los hombres más cercanos de Nemesio Oseguera Cervantes, líder máximo de esa organización criminal.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ofrece una recompensa de cinco millones de dólares, por información que permita la captura de "El Jardinero”, quien ha sido considerado por autoridades como el posible sucesor de "El Mencho".