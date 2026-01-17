Hong Kong se reinventa como destino premium asiático con inversiones y megaaperturas

Tras el ajuste provocado por la pandemia, la desaceleración global y el cambio en los hábitos de consumo, el sector busca nuevas palancas de crecimiento.

Con visitantes de la China continental más interesados en experiencias que en compras y con parte del consumo local desplazándose a destinos fronterizos, la recuperación pasa por atraer mayor flujo turístico y reforzar el control de la experiencia.

Esta dinámica se traduce en un modelo que integra comercio minorista, hospitalidad e inmobiliario prime, con firmas internacionales que apuestan por tiendas insignia y proyectos vinculados a hoteles y residencias de alta gama.

Hong Kong mantiene, además, factores estructurales que siguen pesando en la asignación de capital, como su papel financiero y su infraestructura comercial, aunque en un entorno regional cada vez más competitivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los últimos datos oficiales apuntan a una mejora gradual del comercio minorista, apoyada en la recuperación de visitantes y en un entorno macroeconómico más estable.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El conjunto del comercio al por menor creció un 6,5 % interanual en noviembre, y el acumulado de enero a noviembre avanzó un 0,4 %.

Con todo, la presidenta de la Asociación de Gestión Minorista de Hong Kong, Annie Tse Yau, advirtió en declaraciones a medios locales de que el avance parte de niveles muy bajos y sigue condicionado por factores estacionales y por el encarecimiento de materias primas, que presiona márgenes.

En paralelo, el Ejecutivo intenta reordenar el modelo turístico para reducir la dependencia del retail tradicional. La Junta de Turismo prioriza atraer viajeros de alto poder adquisitivo de Oriente Medio y de países de la ASEAN, y promueve una oferta adaptada culturalmente, incluidas opciones halal en hoteles y restaurantes.

El reposicionamiento incorpora inversión en infraestructuras vinculadas al consumo premium. Entre los planes, figura la conversión del frente marítimo de Hung Hom en un polo con amarres para yates de lujo, y la ampliación del plazo para presentar propuestas de una gran bahía náutica en la ciudad aeroportuaria.

Sobre el terreno, la estrategia se traduce en aperturas emblemáticas, como es el caso de Prada, que recientemente inauguró su mayor boutique en Asia-Pacífico -1.300 metros cuadrados en tres plantas- en el centro comercial Landmark de Central.

Asimismo, la casa de moda italiana de Alta costura Elsa Schiaparelli abrirá este mes su primera tienda insignia en el mismo complejo. Lacoste, por su parte, prevé para el segundo trimestre su mayor establecimiento, de 465 metros cuadrados, en el histórico edificio Pedder.

Mientras, Louis Vuitton ultima un espacio de unos 3.700 metros cuadrados en K11 Musea, con tienda, museo y cafetería.

Para el inmobiliario de alta gama, estas operaciones refuerzan la tesis de inversión selectiva en ubicaciones irrepetibles como palanca de reposicionamiento urbano.

Con un mercado aún prudente, la excolonia británica recupera de forma gradual atractivo como plataforma del lujo global.