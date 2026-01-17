Milei valora la "decisión y determinación" de Trump tras operación para capturar a Maduro

"Valoramos la decisión y la determinación mostrada por el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, y por todo su Gobierno por las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del narcoterrorista y dictador Nicolás Maduro", dijo Milei durante su discurso antes de la firma del pacto de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.

Por otro lado, el mandatario exigió la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo y de "todos los presos políticos detenidos arbitrariamente" en Venezuela en los últimos años, un extremo que, dijo, constituye una "abierta violación" a los derechos humanos.

Milei, crítico del chavismo y uno de los mayores aliados de Estados Unidos en la región latinoamericana, ya había celebrado la captura de Maduro el propio día 3, cuando ofreció la ayuda de su Gobierno para una transición en el país caribeño.

Maduro y su esposa fueron capturados por Estados Unidos tras un ataque militar en Caracas, y tres estados vecinos, en un hecho que el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, calificó como un "secuestro internacional".

Maduro y Flores ya comparecieron ante la Justicia estadounidense en Nueva York. El mandatario venezolano se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas de los que se le acusa y aseguró que es "un prisionero de guerra".