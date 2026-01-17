Muere una bebé de 27 días en Gaza por hipotermia, ocho niños en total este invierno

La bebé, Aisha Ayash Al Agha, nació el pasado 21 de diciembre. Este sábado a primera hora de la mañana, el Hospital Nasser de la ciudad de Jan Yunis (sur de la Franja) registró su defunción por una hipotermia.

Con ella suben a ocho los niños que han muerto a causa del frío este invierno en Gaza, donde pese al alto el fuego la población sigue viviendo entre escombros, en tiendas de campaña que no están preparadas para soportar los temporales que azotan a este territorio palestino o en edificios destruidos por los bombardeos del Ejército israelí.

Además, Al Waheidi apuntó que otros 25 gazatíes han muerto este invierno a causa del derrumbe de edificios y otras estructuras, que estaban afectadas por los bombardeos.

El secretario general de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, en inglés), Jorge Moreira da Silva, señaló el viernes tras una visita a Gaza que el territorio está cubierto por más de 60 millones de toneladas de escombros, así como que retirarlos podrá llevar más de siete años.

Los temporales que han afectado a Gaza en los últimos meses han inundado las tiendas de una población que continúa en su mayoría desplazada, embarrado los territorios en los que se asientan y provocado el derrumbe de decenas de edificios.

Desde el 7 de octubre de 2023, al menos 71.455 palestinos han muerto en Gaza a causa de la ofensiva de Israel contra el enclave en represalia por los ataques de las milicias gazatíes contra territorio israelí ese día, en los que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas.