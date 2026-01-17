ONG y bloque opositor reportan entre 130 y 155 presos políticos excarcelados en Venezuela

A través de X, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal -organización dedicada a la defensa de los presos políticos-, indicó que hasta este sábado a las 17:00 hora local (21:00 GMT) contabilizaba 139 excarcelaciones.

Por su parte, la PUD registraba hasta las 17:20 hora local (21:20 GMT) de hoy 155 excarcelaciones y pidió acelerar los procesos de liberaciones para que "finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares, quienes se han mantenido en vigilia permanente a las afueras de muchos de los centros penitenciarios".

El pasado 8 de enero, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un "número importante" de personas, lo que generó expectativas en familiares de presos políticos, quienes han pernoctado desde entonces a las afueras de varias cárceles a la espera de las liberaciones.

La organización Provea -dedicada a la defensa de los derechos humanos- afirmó recientemente que "continúan las dilaciones indebidas y los abusos autoritarios", lo que, consideró, impide la concreción de las liberaciones anunciadas.

El Ejecutivo venezolano asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".