Delcy Rodríguez nombra otros tres nuevos ministros en Venezuela

En su cuenta de Telegram, Rodríguez informó sobre la designación de Freddy Ñáñez, hasta ahora titular de Comunicación e Información, como ministro para el Ecosocialismo, en sustitución de Aníbal Coronado.

Coronado, por su parte, fue nombrado como nuevo ministro de Transporte, cargo que ocupaba Ramón Velásquez Araguayán, a quien Rodríguez agradeció por su "compromiso" y su "trabajo".

Asimismo, para cubrir la vacante de Ñáñez, la mandataria encargada anunció la designación del filósofo Miguel Ángel Pérez Pirela como nuevo ministro de Comunicación e Información.

Estas designaciones se suman a otros cambios ministeriales y de Gobierno anunciados previamente, incluyendo el nombramiento como ministro del Despacho de la Presidencia del capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad del presidente Nicolás Maduro.

Rodríguez también había anunciado el pasado 6 de enero, tres días después de la captura de Maduro, la designación del expresidente del Banco Central Calixto Ortega como nuevo vicepresidente de economía sectorial.

Ese mismo día también destituyó al jefe de Seguridad de Maduro, el mayor general Javier Marcano Tábata, y nombró en su lugar al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada el pasado 5 de enero ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que dirige su hermano, el diputado Jorge Rodríguez.

La líder chavista asumió este rol siguiendo una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la captura del presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante los ataques de EE.UU. en Caracas y otros tres estados.

Desde entonces, el Gobierno encargado ha iniciado un proceso "exploratorio" para retomar relaciones con Estados Unidos, ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia EE.UU. para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración republicana.