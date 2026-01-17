Tony Blair dice sentirse "honrado" tras nombramiento de Trump para Junta Ejecutiva de Gaza

En un comunicado difundido en la página web del instituto que lleva su nombre, Blair dijo: "Agradezco al presidente Trump su liderazgo en la creación de la Administración de Paz y me siento honrado de haber sido nombrado miembro de su Junta Ejecutiva".

El que fuese mandatario del Reino Unido de 1997 a 2007 aseguró que había sido un "verdadero privilegio" trabajar con el enviado especial de los EE.UU. Steve Witkoff y con el yerno de Trump, Jared Kushner, y mostró interés en seguir colaborando "en consonancia con la visión del presidente (Trump) de promover la paz y la prosperidad".

Blair calificó de "logro extraordinario" el plan de 20 puntos de Trump para Gaza y agregó: "Era algo que muchos creían imposible. La guerra terminó y los rehenes (excepto uno, Rani Gvili, cuya liberación seguirá siendo una prioridad) fueron liberados".

También comentó que la aprobación de la resolución de la ONU que respalda el plan de Trump fue un "triunfo diplomático", aunque puntualizó que su implementación requerirá "un enorme compromiso y trabajo duro".

"El nombramiento esta semana del Comité Nacional para la Administración de Gaza es un gran paso adelante. Da esperanza a la población de Gaza de que puede tener un futuro diferente al pasado y a los israelíes de que pueden tener un vecino que no amenace su seguridad", continuó Blair.

El histórico líder laborista expresó que sus planes futuros para Gaza no buscan reconstruir el enclave palestino tal y como era, sino "como podría y debería ser"; mientras que pretende asegurar a los israelíes que no vuelvan a repetirse jamás sucesos como el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre de 2023.

Además de Blair, Trump también nombró a Witkoff, Kushner, el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, o el que fuese ministro de Exteriores búlgaro, Nickolay Mladenov, como alto representante para Gaza, entre otros.

El anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva llegó después de que la Casa Blanca anunciara la fase dos del plan de paz de Trump para Gaza, que pasa por la formación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme de Hamás.

Esta segunda fase contempla la formación de un nuevo Ejecutivo en el enclave, que debe estar formado por palesitnos que no militen en Hamás, grupo paramilitar islamista que debe ser desarmado, de acuerdo a las estipulaciones estadounidenses.

El pase a la fase dos no ha terminado con los ataques israelíes en Gaza, y hoy el Ministerio de Sanidad en la franja informó de que Los palestinos muertos a causa de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza ascienden ya a 71.548, y los heridos son más de 171.000. Desde el inicio de la tregua el pasado 10 de octubre han sido asesinados 464 gazatíes.

Blair y el resto de los componentes de la junta ejecutarán los planes de la comisión presidida por el propio Trump que vigila la aplicación del plan para el enclave y supervisarán al nuevo Gobierno gazatí.

La primera fase del plan de paz, que inició en octubre, conllevaba el alto el fuego, la liberación de todos rehenes y la entrada de ayuda humanitaria en el enclave, aunque desde entonces cientos de palestinos han muerto por ataques israelíes.