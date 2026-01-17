Vicepresidenta española insta a la UE a no estar "absolutamente callada" ante Trump

"Lo estamos viendo todos. Hay un estado de excepción mundial, hace lo que le da la gana con la legislación internacional, y Netanyahu también", advirtió la líder del partido de izquierdas Sumar durante una intervención en una mesa redonda en Helsinki.

Según la vicepresidenta española Trump "lo está haciendo (lo que le da la gana) con Venezuela y lo va a hacer con Cuba", y alertó ante el panorama que se puede venir en Groenlandia ante las intenciones anexionistas del presidente republicano.

"No puede ser que Trump ordene y mande, y la UE esté absolutamente callada", lamentó la vicepresidenta española, quien considera "un grave error" la posición que está manteniendo la UE de "no actuar, no molestar, de no legislar frente las ofensivas fiscales, políticas de defensa de Estados Unidos".

Díaz cree que las fuerzas progresistas están obligadas a hablar claro a la ciudadanía y decirle "que no mandan ellos y que nos vamos a organizar para ganarles, porque no es ninguna broma lo que está pasando".

Además, advirtió de que el problema no es solo Trump sino los "oligarcas tecnologicos" que le apoyan y que "concentran antidemocráticamente (...) todos los datos sobre nuestras vidas", lo que considera "gravísimo".

Por eso instó a la UE a legislar sobre los algoritmos y los datos de las vidas privadas.

"Van a por los derechos laborales, necesitan empobrecer a la ciudadanía de manera global a través del mundo del trabajo para convertirnos en siervos. Nosotros y nosotras somos ciudadanos y ciudadanas con derechos; no somos siervos y no sostenemos relaciones de vasallaje, ni con Trump ni con nadie en el mundo", zanjó Díaz.