Abren los centros de votación para las elecciones presidenciales en Portugal

Los centros de Portugal continental y de Madeira iniciaron su actividad a las 8.00 hora local (misma hora GMT) y clausurarán sus puertas a las 19.00 hora local (misma hora GMT), mientras que en Azores lo harán sesenta minutos más tarde por encontrarse en un diferente huso horario.

Más de 11 millones de portugueses están llamados a las urnas a lo largo de esta jornada, de los cuales más de 1,7 millones residen en el extranjero, según el censo electoral de la Secretaría General del Ministerio de Administración Interna (del Interior).

Cuando ejerzan su derecho a voto, los electores se encontrarán con una papeleta con 14 candidatos, pese a que son once los confirmados por el Tribunal Constitucional para participar, ya que fueron impresas antes de la decisión de la corte. Entre los confirmados hay una sola mujer, la eurodiputada y excoordinadora del Bloco de Esquerda Catarina Martins.

Los últimos sondeos apuntan a que habrá una segunda vuelta en un plazo máximo de 21 días, ya que no se espera que ningún candidato llegue a más de la mitad de los votos, necesarios para proclamarse vencedor en la votación de hoy y que no haya una segunda ronda entre los dos aspirantes con más apoyos.

La encuesta del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, publicada el martes, indica que el líder de ultraderecha André Ventura quedaría hoy primero, seguido por el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro, aunque en una segunda vuelta este último sería primero.

Les siguen, según ese estudio, en intención de voto este domingo el eurodiputado João Cotrim Figueiredo, apoyado por Iniciativa Liberal (IL), el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, que ha recibido el respaldo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada.

El presidente en Portugal tiene la función de árbitro y fiscalizador de la vida política, y no tiene prerrogativas ejecutivas. Entre otros poderes puede vetar leyes, disolver el Parlamento y convocar elecciones.