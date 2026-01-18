Candidatos socialista y ultraderechista irían a segunda vuelta con el 61,22 % escrutado

Según el conteo preliminar, Seguro obtiene el 30,02 % de los sufragios; seguido de Ventura (26,71 %); el comentarista conservador y exministro Luís Marques Mendes (14,10 %); el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo (12,51 %); y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo (11,90 %).

Más de 11 millones de portugueses han estado llamados a votar durante esta jornada para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, que ha estado diez años en la Jefatura del Estado.

Los últimos sondeos a pie de urna apuntan a que habrá una segunda vuelta, el 8 de febrero, ya que no se espera que ningún candidato llegue a más de la mitad de los votos, el umbral necesario para proclamarse vencedor en la votación de hoy y que no haya una segunda ronda entre los dos aspirantes con más apoyos.

La afluencia hasta las 16.00 hora local (misma hora GMT) de este domingo fue del 45,51 %, una cifra que supera la participación total en los últimos comicios celebrados de este tipo, en 2021, que fue del 39,24 %.

