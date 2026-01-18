El PIB de China cumple con el objetivo oficial al crecer de nuevo un 5 % en 2025

En el último trimestre de 2025, la segunda economía mundial experimentó un crecimiento del 1,2 % en términos intertrimestrales y aumentó un 4,5 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Ambas cifras quedan por encima de lo esperado por los analistas, que esperaban que la tasa de avance intertrimestral se situase en torno a un 1 % y que la interanual marcase un 4,4 %.

En los tres primeros trimestres, el PIB chino había experimentado un crecimiento interanual del 5,4 %, el 5,2 % y el 4,8 %, respectivamente, lo cual, pese a cumplir con el objetivo de Pekín, dibuja una línea de ralentización de la actividad a lo largo del recién finalizado año.

Al cierre de 2025, la economía china alcanzó un tamaño de 140,19 billones de yuanes (20,13 billones de dólares, 17,32 billones de euros), según las estimaciones preliminares divulgadas hoy por la ONE.

Por sectores, el primario creció un 3,9 % a lo largo del año; el secundario, un 4,5 %, y el terciario, un 5,4 %.

La institución estadística destaca que "ante los complejos cambios en la coyuntura económica nacional y global", esto último en velada referencia parcial a la guerra comercial con Estados Unidos, "la economía nacional avanzó gracias al desarrollo de alta calidad impulsado por la innovación pese a la creciente presión económica".

"La economía nacional mantuvo una inercia de progreso sostenido en 2025 pese a las múltiples presiones", insiste el documento.

En cualquier caso, la ONE también advirtió de varias cuestiones sin resolver: "El impacto de los cambios en el entorno exterior está creciendo, la contradicción entre una oferta potente y una demanda débil en el mercado nacional es prominente, y todavía quedan por afrontar numerosos problemas arraigados y desafíos nuevos para el desarrollo económico".