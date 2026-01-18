Netanyahu le expresa al nuevo presidente hondureño su voluntad de mejorar las relaciones

"Estamos reestructurando las relaciones entre nuestros países. Espero con interés colaborar tanto en el ámbito económico como en el agrícola, en la tecnología y en cualquier área futura", le indicó Netanyahu a Asfura, según recoge el comunicado difundido por la Oficina del mandatario israelí.

Por su parte, Asfura también se mostró "convencido" de que ambos países podrán "implementar y liderar la paz y la hermandad".

El presidente hondureño previamente también mantuvo encuentros este domingo con su homólogo, Isaac Herzog, y con el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar.

"América Latina está experimentando una importante transformación política. Se está convirtiendo de nuevo en un faro de libertad y defensa de la civilización occidental. Este es un gran momento. Estamos del lado de países amantes de la libertad como Honduras", dijo Saar.

El nuevo presidente hondureño, a quien apoya el mandatario estadounidense, Donald Trump, llegó a Israel tras su paso por Estados Unidos, y pocos días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras confirmara su triunfo en los comicios generales del 30 de noviembre.

Asfura ganó las elecciones con el 40,27 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,53 %, mientras que Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), quedó en tercer lugar con el 19,19 %.