Nicaragua rinde homenaje al poeta Rubén Darío, "Príncipe de las letras castellanas"

Estudiantes, profesores y otros miembros de la comunidad educativa de Nicaragua, así como trabajadores del Estado, cantaron las mañanitas al considerado padre del modernismo literario y héroe nacional en un recital cultural realizado en el Parque Central de Managua, frente al monumento erigido en honor a Rubén Darío.

Celebrar el natalicio de Darío es "símbolo de soberanía, de amor patrio, y significa reafirmar el compromiso que tenemos como Gobierno de construir una sociedad con niñas y niños formados con pensamiento crítico y un pensamiento basado en el amor a la patria”, dijo la directora de Educación Artística y Cultural del Ministerio de Educación, Támara Martínez, a medios oficiales.

Durante la actividad, los estudiantes declamaron poesía, realizaron presentaciones de teatro, canto y danza, y colocaron flores en el monumento.

Las autoridades educativas aseguraron que rindieron homenaje al poeta de forma simultánea en distintos monumentos dedicados a Rubén Darío en los 153 municipios de Nicaragua.

Por su lado, la Embajada de Estados Unidos Managua informó en sus redes sociales que su nuevo jefe de misión en el país, Elias Baumann, visitó la Catedral Metropolitana de León (noroeste),donde reposan los restos de Darío, en ocasión del aniversario del natalicio del "Príncipe de la letras castellanas".

"Escuché que en Nicaragua, 'todo el mundo es poeta hasta que se demuestre lo contrario'. En mi primera visita a León, era imposible no rendir homenaje al hombre que lo inició todo", comentó el diplomático estadounidense.

"Al conocer a más nicaragüenses he buscado comprender la profunda huella de Darío en la cultura y la historia del país", continuó.

Destacó que de pie ante la tumba de Darío en la Catedral de León, empezó "a entender cómo su legado trasciende la literatura y el idioma: es parte esencial de la identidad nacional".

Félix Rubén García Sarmiento (1867-1916), conocido como Rubén Darío, trascendió por obras como ‘Azul’ (1888), ‘Prosas Profanas’ (1896) y la considerada más trascendental ‘Cantos de vida y esperanza’ (1905).

‘A Margarita Debayle’, ‘Lo fatal’, ‘Marcha triunfal’ y ‘Sonatina’, están entre los poemas que más se conocen del nicaragüense.

Los restos de Rubén Darío se encuentran bajo un león triste esculpido en mármol, junto con el escudo de Nicaragua, en el interior de la "Real e Insigne Basílica Catedral de León" o "Catedral de la Asunción", en el noroeste del país, Patrimonio de la Humanidad de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).