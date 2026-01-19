Bruselas defiende acuerdo Mercosur ante moción de censura en PE por la amenaza arancelaria

Se trata de la cuarta moción de censura que enfrenta la Comisión Europea liderada por Ursula von der Leyen en los últimos siete meses, si bien es la primera a la que la alemana no acude personalmente para defender su gestión y en su lugar fue sustituida por su comisario de Comercio, el eslovaco Maros Sefcovic.

"Navegamos un escenario geopolítico turbulento, siendo testigos de la ruptura del multilateralismo, enfrentando la posible imposición de nuevos aranceles del otro lado del Atlántico y viendo amenazas injustificadas a nuestra integridad y soberanía", dijo Sefcovic en el debate de la moción de censura, que se votará este jueves.

Para el comisario, firmar un acuerdo con el Mercosur "manda un mensaje" de que la Unión Europea "elige un comercio basado en reglas y no en la fuerza, el multilateralismo en vez del unilateralismo, el beneficio mutuo en lugar de la ganancia para uno solo y la sostenibilidad por delante de la explotación de la naturaleza".

La crítica de la moción de censura al acuerdo con el Mercosur se centra en la competencia desleal que, según los Patriotas por Europa, enfrentarán los agricultores europeos ante la entrada de productos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay con diferentes estándares a los comunitarios, así como en la base legal elegida por Bruselas para su ratificación.

"Productos baratos inundarán el mercado europeo y crearán una competencia injusta", denunció la jefa de filas de los Patriotas por Europa, la húngara Kinga Gal, que dijo que la Comisión Europea "traiciona" los intereses del sector agrícola europeo y rechazó que las salvaguardias que se han incluido en el pacto sean efectivas para proteger a los productores comunitarios.

"El acuerdo con el Mercosur es la gota que ha colmado el vaso, queremos un cambio de dirección y un nuevo liderazgo que beneficie a los europeos y no a Bruselas", incidió Gal.

En respuesta, Sefcovic subrayó el "peso estratégico" del pacto recién firmado con el Mercosur tras más de un cuarto de siglo de negociaciones y defendió que se ha llegado a este punto tras un "diálogo constante", que se han acordado unas salvaguardias potentes y funcionales y que la base legal elegida es una estructura legal que se ha usado en otros acuerdos de la UE, como el de Chile.

"Aún no hemos tomado ninguna decisión sobre su aplicación provisional y nuestro objetivo es dialogar con ustedes", subrayó Sefcovic.

Apenas entre 30 y 40 eurodiputados estaban presentes en el hemiciclo pasadas las ocho de la tarde (19.00 GMT) para participar en el debate de la moción de censura, un detalle que no pasó desapercibido para el eurodiputado popular Jeroen Lenaers, que se preguntó si no era un momento suficiente importante para la ultraderecha como para no "cambiar algunos planes de cena".

"Estamos en mitad de una tormenta global y no es el momento de autosabotearnos", añadió Lenaers, un mensaje que compartió la socialdemócrata belga Kathleen Van Brempt. El liberal irlandés Billy Kelleher, por su parte, subrayó que él personalmente se opone al acuerdo con el Mercosur pero rechazó que haya que dejar caer a la Comisión Europea al completo por este pacto.

La francesa de los Verdes Marie Toussaint, por su parte, también dijo que votará en contra de la moción de censura pero advirtió a Von der Leyen de que si está sobre la mesa es porque Bruselas ha tratado de "forzar" este acuerdo con el Mercosur.