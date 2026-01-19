Dos bebés fallecen y 53 son evacuados en una guardería de Jerusalén que no tenía licencia

"Este es un incidente muy grave y lamentable se está investigando. Según la información inicial, se trata de un centro privado que funcionaba sin la licencia de operación requerida por la ley. El ministerio está en contacto con las autoridades pertinentes y continúa recopilando y examinando los detalles del incidente", dijo el Ministerio de Educación israelí en declaraciones recogidas por el periódico local Ynet.

Ese diario informó de que los dos bebés fallecidos ya han sido trasladados al Instituto de Medicina Forense de Abu Kabir (en el sur de Tel Aviv) donde serán sometidos a una autopsia. Se espera que los centros médicos determinen si los menores sufrieron una intoxicación y, de serlo, si estaba relacionada con la calefacción del local.

Además, tres trabajadores de la guardería han sido detenidos para ser interrogados.

El servicio de emergencias israelí, el Magen David Adom (MDA) explica en un comunicado que, tras recibir una primera llamada sobre las 12.24 hora local (10.24 GMT), se desplazaron a la guardería para atender a un bebé que estaba inconsciente.

"Mientras los equipos de la MDA evacuaban a la bebé, fueron llamados de nuevo al lugar tras la llegada de otro bebé, que fue encontrado inconsciente, sin pulso y sin respirar. Él también fue evacuado mientras los equipos de la MDA luchaban por salvarle la vida y le practicaban maniobras de reanimación de camino al Hospital Hadassah Monte Scopus", detalla la nota.

El MDA añade que otros 53 bebés de la guardería que "estaban plenamente conscientes" fueron evacuados para recibir exámenes adicionales en diferentes hospitales de Jerusalén.

Los equipos de rescate citados por Ynet aseguraron que los bebés dormían en armarios, pasillos y en colchones puestos debajo de inodoros, y que el aire acondicionado estaba a una temperatura muy alta, lo que estaba poniendo en peligro la vida de los menores.

En imágenes difundidas también por el canal de televisión israelí 12 israelí y también el 13 se confirman la descripción de estas escenas.