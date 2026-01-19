Hackean la televisión estatal iraní y emiten mensajes antigubernamentales

“La transmisión de programas en el satélite Intelsat en algunas regiones del país se vio interrumpida durante unos momentos”, reconoció la Organización de Radio y Televisión de Irán, que en las últimas semanas ha estado difundiendo imágenes de disturbios y violencia durante las protestas que han sacudido el país desde finales de diciembre.

La televisión indicó que el fallo fue “resuelto de inmediato”.

Videos divulgados en redes sociales del momento del hackeo muestran imágenes y mensajes contra la República Islámica, e instan a los iraníes a continuar las protestas contra el sistema clerical.

Las protestas en Irán estallaron el 28 de diciembre por la crisis económica y la depreciación del rial, pero pronto se extendieron por todo el país pidiendo el fin de la República Islámica.

Alcanzaron su momento álgido el jueves 8 de enero y el viernes 9 de enero, con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán.

En respuesta, las autoridades iraníes cortaron las comunicaciones, incluido el internet global, y desplegaron a las fuerzas de seguridad en todo el país para sofocar las manifestaciones.

Según la ONG opositora Iran Human Rights, con sede en Oslo, la represión ha causado más de 3.400 muertos y 19.000 detenciones.

Teherán ha denunciado que Estados Unidos e Israel han estado detrás de lo que considera “disturbios” y “actos terroristas”, y responsabilizó al presidente estadounidense, Donald Trump, de la muerte de “varios miles” de personas.