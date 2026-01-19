Las bolsas europeas abren con caídas que llegan al 1 % por tensión geopolítica EEUU-Europa

En los primeros compases de sesión, la bolsa que más cae es la de París, el 1,28 %; seguida de Milán, con el 1,05 %; Fráncfort, con el 1,01 %; y Londres, con el 0,11 %, mientras que Madrid que cedió en la apertura más del 1 % disminuye su caída al 0,29 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se deja en la apertura un 1,21 %.

El euro, por su parte, se aprecia el 0,30 % frente al dólar y se cambia a 1,161 dólares.

En Europa, los mercados se encuentran pendientes en esta sesión también del dato final de inflación de diciembre y del año 2025, además en España se ha conocido que la compraventa de viviendas remontó en noviembre y subió un 7,8 % interanual hasta las 58.546 operaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 0,65 % este lunes por la toma de beneficios de los inversores y las amenazas arancelarias de Estados Unidos; el principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, ganó un 1,32 %; El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái subió un 0,29 %; el parqué de Shenzhen se anotó el 0,09 %; y el Hang Seng, a falta del cierre cae el 1,06 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los futuros de Nueva York, tras terminar el viernes con leves caídas, incrementan a esta hora sus descensos hasta el 1,17 % en el caso del Nasdaq; al 0,82 %, el S&P 500; y el 0,72 % el Dow Jones de Industriales.

Tras las amenazas de Trump de imponer nuevos aranceles a Europa si se oponen a que EE. UU. adquiera Groenlandia, los países afectados de la UE han reaccionado con la posible invalidación del acuerdo comercial alcanzado con EE. UU. el pasado julio, además de amenazar a este país con activar el mecanismo anticoerción.

Los metales preciosos vuelven a actuar como refugio ante el riesgo geopolítico, y tanto el precio del oro como el de la plata han alcanzado máximos históricos esta madrugada, acercándose el metal dorado a los 4.700 dólares la onza, y la plata superando los 94 dólares, aunque a esta hora aminoran las subidas hasta los 4.666,6 dólares, y los 93,17 dólares, respectivamente.

En el caso de otras materias primas, como el petróleo, registran caídas, que en el caso del Brent, de referencia en Europa son del 0,81 %, hasta los 63,32 dólares el barril; mientras que el West Texas Intermedaite (WTI), de referencia en EE. UU., cede el 0,78 %; hasta los 58,088 dólares.

La rentabilidad del bono alemán a diez años cae hasta el 2,830 %; y la del español también cede hasta el 3,220 %

El bitcóin cae con fuerza, un 2,43 %, y se sitúa en 93.091,6dólares.