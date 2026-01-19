Paraguay prevé duplicar exportaciones forestales en próximos años con pacto UE-Mercosur

En una entrevista con la radio local ABC Cardinal, la funcionaria señaló que las exportaciones forestales paraguayas marcaron récord tras superar los 100 millones de dólares durante 2025, impulsadas por productos como carbón vegetal, láminas de madera y contrachapados de eucalipto.

"Estos números, incluso, podrían llegar a duplicarse", apuntó Goralewski al hablar de los beneficios a corto y mediano plazo para su país por el pacto entre la UE y el Mercosur, que también integran Argentina, Brasil y Uruguay.

De igual forma, indicó que España, Portugal e Italia son los países europeos que más productos forestales paraguayos importaron durante el 2025, aunque los principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos, Chile y Brasil.

La jefa del Infona señaló, por otro lado, que la industria forestal no es un impulsor de la deforestación en Paraguay, puesto que el 95 % de sus productos provienen de "plantaciones" comerciales.

La UE y el Mercosur firmaron el sábado un histórico acuerdo que creó el mercado más amplio del mundo, con más de 700 millones de personas.

Pese a la firma, la entrada en vigor del acuerdo no es automática, ya que aún debe superar trámites a ambos lados del Atlántico, si bien algunos países, como Brasil, esperan empezar a implementarlo a partir del segundo semestre de este año.