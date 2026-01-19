República Checa apoya a Trump en contra de sus socios europeos en la crisis de Groenlandia

"No puedo expresarla (esa solidaridad). ¿Por qué tendría que hacerlo? Lo que decimos es que en el marco de la OTAN el líder es EE.UU. y que estos choques son contraproducentes, y debemos alcanzar un acuerdo", señaló Babis en una rueda de prensa, en la que afirmó que Washington ya intentó comprar la isla "en cinco ocasiones".

Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia han mostrado su "plena solidaridad" con Dinamarca y enviado tropas a Groenlandia, argumentando la necesidad de reforzar la defensa del Ártico.

Trump argumenta que esa vigilancia ha sido descuidada en los últimos años y justifica así el plan de Washington de anexión de Groenlandia

En respuesta, Trump ha anunciado aranceles contra esos ocho países y contra los que no acepten "la compra total y plena" de la isla por Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Preguntado por la postura checa ante esas llamadas de los socios comunitarios, Babis señaló que no puede alinearse con esos países.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Cualquier declaración o llamada no vale para nada", aseguró el millonario político, que dirige una coalición tripartita junto a un partido ultranacionalista y uno eurocrítico.

Además, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Reino Unido, Dinamarca y España mostraron hace casi dos semanas su apoyo a Dinamarca, la soberanía de Groenlandia y la seguridad de la región del Ártico ante las amenazas creciente de Estados Unidos.

El jefe del Gobierno checo argumentó que la Casa Blanca puede ser fácilmente alcanzada por un misil hipersónico ruso del tipo Oréshnik.

"El cohete Oréshnik volaría desde Rusia hasta la Casa Blanca en 26 minutos, y en el minuto 11 pasaría por Groenlandia", afirmó el líder checo.

"Por tanto, los argumentos del presidente Trump sobre Rusia y China son relevantes", añadió.