Al menos 42 muertos en el accidente de trenes de España cuyas causas siguen investigándose

Ya se ha realizado la autopsia a 38 víctimas mortales (diez de ellas están identificadas gracias a las huellas dactilares), y, además, se han podido recuperar tres cuerpos que se habían localizado en las últimas horas en los vagones de uno de los trenes accidentados.

Después, los servicios de emergencia encontraron un cuarto cadáver en el mismo tren, por lo que la cifra total asciende, por el momento, a 42 víctimas mortales.

Según informaron a EFE fuentes cercanas a la investigación, fue sobre las 16:00 horas (15:00 GMT) de este martes cuando se lograron recuperar tres cuerpos que se encontraban en uno de los vagones siniestrados del tren Alvia.

Ese tren circulaba desde Madrid hasta Huelva (suroeste del país) cuando chocó en la tarde del domingo con otro tren de la compañía Iryo que había descarrilado a la altura de Adamuz, en Córdoba.

Los tres cuerpos recuperados esta tarde se trasladarán hasta el Instituto Anatómico Forense de Córdoba para practicar las autopsias y verificar su identificación.

Este accidente es la segunda mayor tragedia ferroviaria en lo que va de siglo en España, solo superada por la ocurrida en julio de 2013, cuando 80 personas murieron y 130 resultaron heridas al descarrilar un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela (Galicia, noroeste).

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó que de momento todas las hipótesis sobre el siniestro están abiertas, aunque descartó con contundencia la posibilidad de un sabotaje.

También aseguró que España tiene un transporte ferroviario "absolutamente robusto y seguro", según dijo eE la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno español,.

La investigación del accidente ferroviario se centra ahora en el tramo de vía en que ocurrió el descarrilamiento, en el que se han encontrado fracturas, y en la rodadura del tren de Iryo, aunque también se analizan todos los rodamientos de los trenes que circularon por ese lugar previamente.

Este martes, el rey Felipe VI y la reina Letizia acudieron al punto del accidente, donde no pudieron personarse antes porque se encontraban en Atenas para asistir al entierro de Irene de Grecia, tía del monarca español.

En Adamuz, el pequeño pueblo de Córdoba donde colisionaron los trenes, Felipe VI manifestó que han querido visitar a los afectados para "apoyarles y darles cariño" desde "el máximo respeto" y con la "voluntad de transmitirles el cariño de todo el país".

En esta jornada, además, empezaron los tres días de luto decretados a nivel nacional por el accidente, y las banderas de España y de la Unión Europea ondean a media asta en el Consejo de Europa, en Estrasburgo (Francia), hasta el próximo jueves en señal de duelo.

Asimismo, los operadores ferroviarios implicados en el accidente, Iryo y Renfe, y también Ouigo han cancelado sus actos previstos en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), una de las mayores del mundo en este sector y que inicia oficialmente este miércoles su 46 edición en Madrid.

La provincia de Huelva, en el extremo suroeste del país, es la más afectada por la tragedia, con al menos 15 fallecidos confirmados oficialmente y varias personas desaparecidas.

Entre las víctimas se encuentran varios aspirantes y preparadores de un examen para ingresar en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias que se había realizado ese mismo domingo en Madrid y que volvían a diferentes puntos de Huelva.

Uno de los pueblos de la región, Punta Umbría, simboliza el horror de esta catástrofe: cuatro miembros de la familia Zamorano (un matrimonio, su hijo de 12 años y un sobrino de 25). Una hija de seis años sobrevivió y fue acompañada la primera noche en el hospital.

También falleció otro vecino de la localidad, de unos 50 años. Además de ellos, en el Alvia con destino Huelva viajaba una sexta persona de Punta Umbría, Rocío Díaz, de cuyo paradero no se sabe nada.