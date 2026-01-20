Al Sisi abordará con Trump temas de O.Medio y cooperación al margen del Foro de Davos

Según apuntó Presidencia egipcia en un comunicado, Al Sisi debatirá con Trump "los últimos acontecimientos regionales e internacionales de interés común, y explorará maneras de mejorar la cooperación y la coordinación entre Egipto y Estados Unidos de una manera que sirva a los intereses de ambos países y promueva la estabilidad regional e internacional".

Esa reunión será la primera entre Trump y el jefe de Estado egipcio desde que ambos presidieran en octubre pasado la conferencia de Sharm el Sheij (este de Egipto) para la firma del acuerdo del alto el fuego en la Franja de Gaza en conformidad con el plan de paz del mandatario republicano.

Al Sisi, cuyo país acogió la reciente formación del comité de tecnócratas que administrará Gaza en la segunda fase de la tregua, tiene previsto intervenir mañana, miércoles, ante el WEF que durará del 19 al 22 de enero y reunirá a jefes de Estado y de gobiernos, empresas multinacionales, la sociedad civil y el sector académico.

Participará asimismo en las sesiones del foro que "abordarán temas relacionados con el fortalecimiento de la cooperación internacional, el apoyo a las vías hacia la prosperidad global, la ampliación de la dependencia de la tecnología y la innovación como motores del crecimiento, así como la inversión en capital humano", según la nota de Presidencia egipcia, que destaca que "el foro se celebrá bajo el lema 'espíritu del diálogo'".

Egipto está inmerso en un programa de reforma económica estructural con el que intenta afrontar sus problemas económicos con ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Unión Europea y otros bloques, por lo que busca cooperación e inversiones del sector privado y expresas extranjeras.