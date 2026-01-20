Ejército israelí emite nuevas órdenes de evacuación en el sureste de Gaza

"La OCHA informa de que el Ejército israelí lanzó panfletos en Beni Sujaila, al este de Jan Yunis, ubicada al este de la llamada 'línea amarilla', ordenando a la población evacuar de inmediato", especifica la nota.

La agencia estima que más de 400 familias permanecen todavía en la zona y señala que, por ahora, los agentes humanitarios no han observado movimientos de personas.

La oficina de la ONU subrayó que estas órdenes se producen mientras miles de personas en Gaza continúan sin refugio adecuado, después de que las recientes tormentas afectaran a unos 80 emplazamientos de desplazados en la Franja y dañaran o destruyeran los refugios de al menos 4.000 familias.

En su mensaje, la OCHA reclamó que "los civiles deben ser protegidos en todo momento y poder huir de forma segura cuando se emiten órdenes de evacuación". "Además", añadió, "deben poder a regresar a sus hogares cuando las condiciones lo permitan".

Desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza el 10 de octubre de 2025, el Ejército israelí ha llevado a cabo demoliciones diarias de edificios en el perímetro que continúa bajo su control, que abarca más del 50 % del enclave.

Ese perímetro está delimitado por la llamada 'línea amarilla', una demarcación imaginaria a la que las tropas israelíes se retiraron al comenzar la tregua.

De las 466 personas muertas en Gaza por ataques israelíes desde el inicio de la tregua, de acuerdo con los datos de la Sanidad gazatí, la mayoría perdieron la vida al aproximarse a esa 'línea amarilla'.

Esta frontera imaginaria está pobremente señalizada, con bloques de hormigón muy distanciados entre sí y que en numerosas ocasiones el Ejército israelí ha desplazado para ganar terreno y ampliar el perímetro bajo su control, a pesar de que el acuerdo de tregua estipula que Israel no puede volver a ocupar el terreno del que se ha retirado.

El total de palestinos muertos, durante la ofensiva bélica de dos años que siguió los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, supera ya las 71.550 víctimas, entre ellos más de 20.000 niños.