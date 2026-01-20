La patronal de UE cree que aranceles de EE. UU. por Groenlandia socavarían las relaciones

“Los aranceles adicionales no beneficiarán a nadie y podrían socavar gravemente la relación” transatlántica, aseguró en un comunicado la patronal.

Confió, en todo caso, en que “se pueda alcanzar una solución aceptable a través del diálogo”, y pidió firmeza, unidad y coordinación a la UE.

“Europa debe mostrarse firme en la defensa de sus intereses en caso de que se vean socavados. Europa debe permanecer unida y coordinada en su respuesta”, recalcó la organización.

Business Europe aseguró que la comunidad empresarial europea “se solidariza plenamente con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia”.

“El respeto de la integridad territorial y la soberanía es fundamental para defender el derecho internacional” recalcó, y agregó que “son pilares esenciales para proporcionar estabilidad y previsibilidad a nuestras empresas y nuestras economías”.

También dejó claro que “la economía transatlántica es la mayor y más importante del mundo”, y que “genera beneficios mutuos para las empresas y los ciudadanos de ambos lados del Atlántico”.

Como la mayor organización empresarial de Europa e interlocutor europeo reconocido, BusinessEurope aglutina a 43 federaciones empresariales nacionales.

Trump ha defendido su intención de anexionar el territorio autónomo danés de Groenlandia unos días después de amenazar con un arancel del 10 %, a partir del 1 de febrero, a los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enviados a EE. UU. por oponerse a sus planes.

En el caso de los países de la UE, ese gravamen se uniría al arancel generalizado del 15 % que ya aplica a los productos que EE. UU. importa del club comunitario.

La UE sigue apostando por el diálogo pero en paralelo se prepara para la posibilidad de adoptar represalias contra Estados Unidos por valor de 93.000 millones de euros, una opción que ya estuvo sobre la mesa el año pasado, pero que los Veintisiete aparcaron en aras de permitir el acuerdo comercial que Bruselas y Washington alcanzaron en verano.

La posible medida está congelada hasta el próximo 6 de febrero, pero los países de la UE estudian ahora la posibilidad de aplicarla si Trump impone definitivamente los aranceles.

Además varios países -entre ellos Francia, Alemania, España y Polonia, según dijeron a EFE fuentes diplomáticas- reclamaron ayer la necesidad de activar por primera vez en la historia el instrumento anticoerción, que entró en vigor en 2023 para hacer frente a "una situación en la que un país tercero intenta presionar a la UE o a un Estado miembro para que tome una decisión determinada, aplicando o intentando aplicar medidas que afecten al comercio o la inversión".

Este instrumento permitiría a la Comisión Europea imponer restricciones a la importación y a la exportación a Estados Unidos, a sus inversiones en la UE, restringir los derechos de propiedad intelectual de empresas estadounidenses o prohibirles participar en licitaciones públicas.