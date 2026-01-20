La planta nuclear de Zaporiyia vuelve a contar con conexión eléctrica "de respaldo"

Así lo ha informado el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en un comunicado publicado en redes sociales a última hora del lunes.

La nota precisa que "la línea de respaldo de 330 kV Ferosplavna-1 fue reconectada a la planta nuclear ZNPP" a las 19:17 hora local del pasado lunes, "tras la exitosa reparación realizada por técnicos ucranianos en el marco de un alto el fuego negociado por el OIEA".

La citada línea había sufrido daños el 2 de enero y su reparación y reconexión con ZNPP "era un paso crítico para la seguridad nuclear", afirmó Rafael Grossi, director general del organismo con sede en Viena.

Las redes de electricidad de Ucrania sufren con frecuencia daños causados por los bombardeos durante el conflicto militar desatado hace cuatro años por la invasión rusa del país.

Esta ha sido la cuarta vez en los últimos meses que los acuerdos de tregua temporal negociados y supervisados por el OIEA permitieron reparar conexiones de electricidad consideradas vitales para la seguridad nuclear.

Si bien actualmente la planta de Zaporiyia, la mayor central nuclear de Europa, mantiene sus seis reactores en parada fría y no produce electricidad, necesita un suministro externo constante para refrigerar el combustible y evitar el riesgo de fusión de sus núcleos.

Situada en el sureste de Ucrania y ocupada por Rusia desde marzo de 2022, esta planta térmica cuenta ahora con dos líneas eléctricas disponibles, frente a las diez que tenía antes del conflicto.