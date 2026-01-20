Lavrov: la UE y la OTAN viven una "muy profunda crisis" debido a Groenlandia

"La OTAN vive una muy profunda crisis. La Unión Europea también. Y la OSCE está en las últimas. Creo que todos esos esquemas están condenados al fracaso", dijo Lavrov en su tradicional conferencia de prensa de principios de año.

Destacó que en Europa se habla incluso de que "ya es hora" de disolver la Alianza Atlántica, ya que "uno de los países de la OTAN se dispone a atacar a otro país de la OTAN".

"En el seno de la comunidad occidental se observan tendencias de crisis. Groenlandia es el ejemplo más evidente que está a la vista de todos (...) Era difícil imaginar que eso podía ocurrir", señaló después de asegurar que, en realidad, dicha isla ártica no es parte inalienable de Dinamarca.

El jefe de la diplomacia rusa subrayó que "la concepción euroatlántica de seguridad y cooperación se ha desacreditado. Por eso mismo nosotros hablamos de seguridad eurasiática. No se debe considerar por defecto que haya una estructura europea, sea la OTAN, la OSCE o la UE".

Denunció que los países de la OTAN aún albergan planes de combatir con Rusia y calificó de "suicida" cualquier provocación contra el enclave báltico ruso de Kaliningrado.

El ministro ruso también tachó de "funesta" la política que propone integrar a Ucrania en una nueva arquitectura de seguridad europea "contra la Federación Rusa" y consideró que los europeos perdieron en 2014 y en 2021 la oportunidad de participar en el arreglo de la crisis ucraniana.

Por ello, llamó a los líderes occidentales "con amplitud de miras" a reanudar el diálogo con Moscú para el advenimiento de un nuevo orden mundial.