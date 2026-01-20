Presidente israelí tacha de "inaceptable" el veto a líderes israelíes en el foro de Davos

"Es inaceptable que la vergonzosa política internacional, utilizada repetidamente como arma contra el Estado de Israel, esté siendo utilizada por foros jurídicos internacionales para impedir que altos cargos israelíes de la única democracia de Oriente Medio asistan a la cumbre del Foro Económico Mundial", dijo Herzog en un comunicado difundido por su oficina.

El jefe del Estado israelí sostuvo que impedir la presencia de Netanyahu o del exministro de Defensa Yoav Gallant en un foro global "equivale a recompensar el terrorismo".

Herzog hizo estas declaración tras reunirse en la ciudad suiza con la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, a su llegada para participar en el foro. Según indicó, planteará ante los asistentes la exclusión de dirigentes israelíes de foros internacionales y la retirada de las sanciones a Israel impuestas por la Corte Penal Internacional.

El presidente israelí instó además a la comunidad internacional y a los países europeos a actuar para poner fin "con rapidez" a lo que describió como un "episodio vergonzoso" de sanciones "ilegítimas".

La Corte Penal Internacional (CPI) cerró en diciembre de 2025 una de las principales vías legales abiertas por Israel para frenar o retrasar el avance de la investigación sobre sus operaciones militares Gaza y Cisjordania ocupada, al rechazar su último recurso y confirmar que el tribunal mantiene su competencia sobre los hechos ocurridos tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

En la práctica, esto mantiene abiertas las investigaciones y respalda las decisiones ya adoptadas, incluidas las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí y su exministro de Defensa emitidas en noviembre de 2024.