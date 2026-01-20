Trump se cita en Davos con Rutte para hablar de Groenlandia

En un mensaje en su red social Truth, Trump indica que ha tenido "una conversación telefónica muy interesante" con Rutte "sobre Groenlandia" y que ha acordado una reunión con él en Davos.

"Tuve una conversación telefónica muy interesante con Mark Rutte, Secretario General de la OTAN, sobre Groenlandia. Acordé una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza", precisa el presidente estadounidense.

"Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás. ¡En eso todos estamos de acuerdo!", añade el mandatario republicano.

También asegura que "Estados Unidos es, con diferencia, el país más poderoso del mundo. Gran parte de esto se debe a la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas durante mi primer mandato, reconstrucción que continúa a un ritmo aún más acelerado".

Y cree que Estados Unidos es "la única potencia que puede garantizar la paz en todo el mundo. Y se logra, sencillamente, ¡con fuerza!".

Desde hace semanas Trump amenaza con anexionarse Groenlandia, bajo soberanía danesa y el paraguas de la OTAN, con el argumento de que la seguridad y la vigilancia de la isla ártica ha sido descuidada en los últimos años y su control puede caer en manos de China o Rusia.

La tensión generada en la zona para las constantes amenazas de Trump ha provocado que Dinamarca y Groenlandia propusieran ayer a Mark Rutte el establecimiento de una misión de la Alianza en torno a la isla, después de que soldados de varios países aliados llegaran a la zona para realizar unas maniobras militares ajenas a la OTAN.