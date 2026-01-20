Turismo religioso, cocina otomí y enoturismo: así destacará Querétaro en Fitur 2026

"Para el turismo religioso no hay mejor lugar de Querétaro", afirmó el gobernador estatal, Mauricio Kuri González, en una entrevista con EFE previa a Fitur, donde México participará con sus 32 estados y más de 190 empresas.

El Camino de Santiago es parte ya de Querétaro en la Sierra Gorda, "un lugar sumamente seguro", subrayó Kuri, y al que, quien lo conoce, "regresa, se queda enamorado".

El Camino Iniciático es una ruta inspirada en el Camino de Santiago original, creada únicamente en territorios que posean una vinculación histórica, cultural o religiosa con el apóstol Santiago. En el caso de Querétaro, esta conexión se remonta a la época colonial, cuando la figura de Santiago se integró en la vida espiritual de la gente.

El proyecto recorre 127 kilómetros de la Sierra Gorda, "llega hasta 2.700 metros al nivel de mar y baja hasta los 600", por lo que quien lo recorre va viendo "todos los cambios naturales que hay" a lo largo del recorrido, explicó el gobernador.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A él se le une el enoturismo; en el semidesierto de este estado existe una zona de viñedos "muy importante" donde cada año reciben "a 1,8 millones de visitantes", explicó la secretaria de Turismo de Querétaro, Adriana Vega.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Allí ofrecen "experiencias muy nutridas que no solo son hablar de la vid, sino sobre qué sucede alrededor del vino", lo que, según Vega, "es paz, pueblos mágicos, haciendas o queserías".

Además, Querétaro, cuya capital tiene un centro histórico Patrimonio de la Humanidad desde 1996, posee "un patrimonio en toda la cocina tradicional indígena otomí", resaltó la secretaria.

"Nosotros tenemos mucha cocina con animales, flores, nopales, todo lo que es endémico. Las cocineras tradicionales van reconociendo esto y lo van adaptando a la cocina", explicó sobre algo que se podrá ver en primera persona en Fitur, gracias a las cocineras que ofrecerán talleres y clases.

Todo ello, afirmó Kuri, refuerza "el turismo de romance", para que la gente "no vaya solo a contemplar, sino que verdaderamente viva la experiencia de lo que es estar en México".

Por otra parte, el gobernador recalcó que el estado posee una gran cantidad de inversión alemana, francesa e inglesa, y que Estados Unidos es su "principal socio comercial": "Nosotros le vendemos a Estados Unidos cerca de 18 mil millones de dolares al año", informó.

La conectividad que recientemente ha ganado Querétaro con su nueva conexión de vuelos también puede ser un aliciente, pues existe un nuevo vuelo directo Querétaro - Madrid, que ya tiene un 70 % de ocupación y apenas lleva en funcionamiento un mes y medio, tal y como explicó Vega.

El nuevo vuelo inició el pasado 20 de diciembre y es el único que conectará la zona del Bajío con Europa.

Por todo ello, esperan que este año el turismo internacional en Querétaro aumente el doble con respecto a 2025: "Tenemos más o menos un 15 % de visitantes internacionales y queremos aumentarlo en otro 15 %", afirmó Vega, algo que no consideran "tan ambicioso".

No obstante, la seguridad en México es "sin lugar a dudas el gran reto que tiene el país", reconoció Kuri, quien añadió que Querétaro es un estado "sumamente seguro", pues tiene "cero extorsión, la mejor policía del país y certidumbre jurídica".