Una oda celestial entre ángeles y peluches inaugura la edición 84 de Intermoda en México

Para Iván Ávalos, esta colección no es solo una serie de prendas, sino una narrativa visual sobre la vida después de la vida, en la que cada diseño refleja la inmensidad del cielo con figuras de ángeles modernos, estrellas y telas vaporosas.

La colección llamada ‘Claudio’ destacó por una paleta de colores que van de la pureza del blanco y los tonos nude, hasta la suavidad de los amarillos, rosas y azules pastel, contrastados magistralmente con piezas en verde y rosa en acabados metálicos.

Con un guardarropa de 50 piezas, el diseñador originario del estado de Hidalgo, buscó mostrar a una mujer arriesgada, elegante, segura de sí misma, que se sale de los cánones pero que mantiene su delicadeza.

“Que sean mujeres elegantes, que se divierten, que sean ellas mismas, que se sientan libres, así es como me las imagino, flotando, siendo libres”, señaló.

Faldas anchas, vestidos en silueta con cortes imperio y halter, blusas tipo corset con imágenes de torsos femeninos impresos, bolsas, camisetas, chamarras, 'bombers' y mucha tela componen este guardarropa para la temporada Primavera Verano 2026.

La colección combina diversos elementos al estilo de los diseños de Ávalos, desde alas de ángel, guantes largos bordados, sombreros de copa ancha o asimétricos, velos que evocaban una ceremonia mística, además de aplicaciones de pedrería, bordados brillantes y accesorios con aplicaciones metálicas que añaden una capa de sofisticación y rebeldía.

Osos, perros y conejos de peluche aparecieron no sólo como accesorios en bolsos, botas y zapatos, sino como parte integral de las prendas y que le dio el sello distintivo a los diseños.

Del 20 al 23 de enero, Intermoda realiza su edición 84 con la participación de 1.150 marcas expositoras, 24.000 compradores reunidos en 49.000 metros cuadrados de piso de exhibición.