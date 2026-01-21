Canciller de Ecuador dice que entes multilaterales ven con buenos ojos reformas de Noboa

"Todos ven con buenos ojos las medidas que se han tomado en la parte económica para la estabilización económica de Ecuador, y ven con buenos ojos el futuro, la proyección de crecimiento y la necesidad de inversión", indicó Sommerfeld en declaraciones difundidas por la Presidencia de Ecuador, tras una serie de reuniones mantenidas con Noboa en el marco del Foro de Davos.

El presidente ecuatoriano y los ministros que lo acompañan en Davos se reunieron con la director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, cuya institución mantiene con el Gobierno ecuatoriano un programa crediticio de cuatro años (2024-2028) por valor 5.000 millones de dólares.

Como parte de ese programa, la administración de Noboa ha reducido los subsidios a las gasolinas de mayor consumo y lo ha eliminado al diésel, además de acometer fuertes recortes al reducir el Ejecutivo de 20 a 14 ministerios y contemplar el despido de 5.000 funcionarios.

Previamente ya había tomado otras medidas como el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) en tres puntos porcentuales, del 12 % al 15 %.

Con ello Noboa busca reducir el déficit fiscal que llegó a ser de aproximadamente 4.800 millones de dólares cuando asumió el poder en 2023, equivalente a cerca del 5 % del producto interior bruto (PIB), con el objetivo de evitar declararse insolvente ante los compromisos de pago de la deuda estatal que existen para este año 2026.

Estas medidas han llevado a que la prima de riesgo de Ecuador, conocida también como 'riesgo país', haya caído desde el 2023 de más de 2.000 puntos a menos de 500 enteros, lo que a su vez ha permitido que el país haya podido emitir nuevamente bonos soberanos, después de siete años sin hacerlo.

Además de con Georgieva, Noboa también mantuvo encuentros en Davos con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn; y Makhtar Diop, director gerente de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el brazo del Grupo Banco Mundial dedicado a impulsar el sector privado de países en desarrollo.

Para este miércoles, el mandatario ecuatoriano tiene previsto encuentros bilaterales con los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; y de Israel, Isaac Herzog, entre otras autoridades.